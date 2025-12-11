В США полиция начала использовать ИИ для создания фотороботов преступников

В США полиция начала создавать портреты подозреваемых с помощью искусственного интеллекта. В городе Гудиер (Аризона) уже дважды публиковали такие фотореалистичные «эскизы». По словам сержанта Майры Рисон, художник сначала рисует набросок от руки, а затем с помощью ИИ-инструментов вроде ChatGPT делает изображение «более реалистичным». «Это не заменяет традиционный процесс; это просто улучшает конечный продукт», — пояснила она изданию Phoenix New Times.

Офицер Майк Бонасера, который и создаёт эти изображения, в восторге от технологии. Он говорит, что начальство и окружной прокурор были «поражены» результатами тестов. Первый такой ИИ-портрет вызвал в апреле сотни откликов от граждан — гораздо больше, чем обычные рисунки. «Это заставляет людей смотреть», — отмечает Бонасера.

Однако эксперты бьют тревогу. Они считают, что фотореалистичная картинка может вводить в заблуждение и создавать у людей ложное ощущение точности. Натан Весслер из ACLU предупреждает: если полиция использует ИИ без проверенных исследований, это «подвергает людей риску» необоснованных арестов. Профессор права Брэндон Гарретт добавляет, что главный плюс обычного эскиза — его условность, которая напоминает о неточности человеческой памяти. ИИ-версия этой условности лишена.