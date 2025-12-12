На территории США насчитали 18 тысяч террористов

Национальный контртеррористический центр США (NCTC) оценивает, что на территории страны находятся как минимум 18 тысяч подтверждённых террористов и подозреваемых в участии в террористической деятельности. Об этом заявил директор NCTC Джозеф Кент на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса.

«В настоящее время в стране находятся 18 тыс. установленных террористов и подозреваемых в этом, которые прибыли в страну при [президенте США] Джо Байдене», — сказал он, добавив, что это только те, о которых известно.

Ранее Life.ru сообщал, что в США полиция начала использовать ИИ для создания фотороботов преступников. Офицер Майк Бонасера, который и создаёт эти изображения, в восторге от технологии. Он говорит, что начальство и окружной прокурор были «поражены» результатами тестов.