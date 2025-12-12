Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 22:36

На территории США насчитали 18 тысяч террористов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chrisdorney

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chrisdorney

Национальный контртеррористический центр США (NCTC) оценивает, что на территории страны находятся как минимум 18 тысяч подтверждённых террористов и подозреваемых в участии в террористической деятельности. Об этом заявил директор NCTC Джозеф Кент на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса.

«В настоящее время в стране находятся 18 тыс. установленных террористов и подозреваемых в этом, которые прибыли в страну при [президенте США] Джо Байдене», — сказал он, добавив, что это только те, о которых известно.

Власти Израиля заподозрили палестинских крокодилов в связях с террористами
Власти Израиля заподозрили палестинских крокодилов в связях с террористами

Ранее Life.ru сообщал, что в США полиция начала использовать ИИ для создания фотороботов преступников. Офицер Майк Бонасера, который и создаёт эти изображения, в восторге от технологии. Он говорит, что начальство и окружной прокурор были «поражены» результатами тестов.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Терроризм
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar