Регион
11 декабря, 20:36

За три часа над двумя регионами России сбили 17 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sezer66

Российские средства противовоздушной обороны за три часа сбили над двумя регионами 17 украинских беспилотников. Атаку отражали над Брянской и Ростовской областями с 20:00 до 23:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении.

Основную часть дронов, 15 штук, ликвидировали над Брянской областью. Ещё два БПЛА уничтожили над Ростовской областью.

Генерал Попов допустил, что атаковавшие Москву БПЛА запустили спящие ячейки в РФ
Ранее Запад признал, что помогает Киеву атаковать нефтяную инфраструктуру России. По информации CNN, поддержку оказывают по мере необходимости, чтобы добиться максимального эффекта. В разведке полагают, что мировой нефтяной рынок выдержит подобные атаки.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

