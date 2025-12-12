Ельцин-центр объявил о закрытии театра из-за потери спонсора

В Ельцин-центре (ЕЦ) в Екатеринбурге закрывается театральная платформа «В Центре». Учреждение проведёт новогодние спектакли и затем прекратит работу.

Как пишет РБК со ссылкой на Ельцин-центр, решение приняли «исключительно по экономическим причинам». По данным портала 66.ru, театр лишился главного спонсора. В ЕЦ поблагодарили коллектив за труд и попытки сохранить театр в сложной финансовой ситуации.

«Гордимся их достижениями. Это непростое решение мы приняли исключительно по экономическим причинам», — объяснили представители организации.

За десять лет театр поставил десятки спектаклей, ездил с гастролями в Москву и Петербург, участвовал в фестивале «Золотая маска». В праздничные дни покажут спектакль для взрослых «Самый лучший Новый год» и детский — «Сказку о сером львёнке».

В театре отметили, что за годы работы реализовали множество сильных проектов, сотрудничали с выдающимися артистами и имели уникальную публику — вдумчивую и тонко чувствующую.

