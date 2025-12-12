Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 22:50

Аэропорты Калуги, Сочи и Волгограда временно закрыли для гражданских самолётов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск гражданских самолётов в аэропортах трёх регионов России. Для полётов закрыли воздушные гавани в Калуге, Сочи и Волгограде.

«Аэропорт Калуга (Грабцево), аэропорт Сочи, аэропорт Волгоград — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, ограничительные меры используют в целях безопасности полётов. Дальнейшую информацию можно уточнять у авиакомпаний.

Генерал Попов допустил, что атаковавшие Москву БПЛА запустили спящие ячейки в РФ
Генерал Попов допустил, что атаковавшие Москву БПЛА запустили спящие ячейки в РФ

Отметим, что вечером 11 декабря за три часа над двумя регионами России сбили 17 украинских беспилотников. Из них основную часть, 15 дронов, уничтожили в Брянской области.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Калужская область
  • Краснодарский край
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar