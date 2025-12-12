Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в телеграм-канале.

Вечером 11 декабря силы ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА в двух регионах России. Военные работали в Брянской и Ростовской областях.