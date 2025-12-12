Трамп заявил о готовности США обеспечить гарантии безопасности Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio
Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность Вашингтона предоставить Украине гарантии безопасности.
«Мы поможем, <…> на наш взгляд, это необходимый фактор в достижении [урегулирования конфликта]», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Ранее Трамп сообщил, что США могут участвовать во встрече по Украине 13 декабря в Европе. Он также отметил, что Вашингтон уже близок к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.
