Украинский БПЛА влетел в жилую многоэтажку в Твери

Ночью 12 декабря в Твери беспилотник врезался в жилой дом. Повреждено несколько квартир, обломками посечены припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

БПЛА влетел в дом в Твери. Видео © Telegram / SHOT

Жители города рассказали, что услышали 5–6 взрывов в разных районах. Позже на западе Твери заметили дым от пожара. Один из БПЛА ВСУ ударил в первые этажи многоэтажки.

БПЛА влетел в дом в Твери. Фото © Telegram / SHOT

В результате ЧП пострадали как минимум четыре квартиры. Обломками также побили припаркованные автомобили. На место происшествия прибыли экстренные службы. Официальных данных пока не поступало.

Ранее Life.ru сообщил, что вечером 11 декабря за три часа над двумя регионами России сбили 17 украинских беспилотников. Из них 15 уничтожили в Брянской области.