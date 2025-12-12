Путин в Индии
12 декабря, 02:47

Число уничтоженных на подлёте к Москве беспилотников выросло до четырёх

Обложка © Telegram / Минобороны России

Число сбитых на подлёте к Москве украинских беспилотников выросло до четырёх. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё три вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в телеграм-канале.

По данным SHOT, взрывы были слышны в северо-западной части Одинцовского района.

Об уничтожении первого дрона Собянин сообщил около 3:00 мск. Информации об ущербе не было, однако на месте происшествия работали оперативные службы.

Около семи взрывов прогремело в Ярославле от работы ПВО
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

