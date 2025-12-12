Ученые из Китая назвали полезный для здоровья напиток против цирроза печени

Китайские исследователи установили: регулярное употребление кофе снижает риск тяжёлых болезней печени и почек. Защитное действие оказывают не кофеин, а другие биоактивные соединения в напитке.

Их метаболиты попадают в кровь и защищают ткани органов. Любители кофе реже сталкиваются с циррозом, раком печени, неалкогольной жировой болезнью печени и хроническими заболеваниями почек. Эффект зависит от способа заваривания и индивидуальных особенностей организма.

Учёные подчеркивают: кофе — не лекарство. Его польза объясняется совместным действием множества веществ. Об этом сообщили в журнале Food & Function (F&F).

Ранее российские специалисты из Казанского научного центра РАН, КФУ, КНИТУ-КХТИ и ИМХ РАН (Нижний Новгород) обнаружили новый эффект кофе. Они создали молекулы на основе пирокатехина — природного антиоксиданта из кофе с противовоспалительными свойствами. Эти соединения могут лечить болезнь Альцгеймера эффективнее существующих средств.