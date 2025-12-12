«Стыдно быть не должно!» Бородина встала на защиту дочки после хейта из-за «‎несоветской» мечты

Младшая дочь популярной телеведущей Ксении Бородиной, девятилетняя Теона, неожиданно оказалась в центре скандала после выхода видео, в котором её спросили, на что бы она потратила миллион долларов. В ответ девочка вместе с подругой назвала мечты о покупке виллы на Мальдивах, дорогой машины и шопинга в Dubai Mall. Несмотря на то, что подобные фантазии являются нормой для детей, часть интернет-аудитории отреагировала негативно.

Бородина вступилась за младшую дочь после скандального видео. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Некоторые пользователи соцсетей даже смонтировали ролик, сравнив ответ Теоны с эпизодами программы «Рождённые в СССР», где дети 90-х говорили о помощи бедным или отказывались от денег. Это видео быстро разошлось по сети, и на девочек обрушилась волна критики.

Ксения Бородина не осталась в стороне и жёстко ответила обидчикам дочери. Телеведущая отметила, что журналисты представили ребёнка в негативном свете ради повышения просмотров. Теона также объяснила, что ещё говорила о благотворительности и желании помочь маме, но этот фрагмент был вырезан при монтаже. Девочка призналась матери, что ей неловко за сказанное, но Бородина попыталась объяснить, что её вины в этом нет.

«Тебе не должно быть стыдно за то, о чём мечтала. Это твоя мечта, ты имеешь на неё полное право! Если хочешь виллу на Мальдивах, значит, ты можешь об этом мечтать! Тебе за это стыдно никогда не должно быть, поняла меня?! Потому что я знаю, что ты добрая девочка, и если у тебя будет денежка, которую нужно потратить на животных, ты всегда на них потратишь», — обратилась телезвезда к Теоне.

Телеведущая подчеркнула, что высмеивание чужих мечтаний и тем более детей — недопустимо. Она добавила, что никто не вправе указывать ребёнку, чего желать. Бородина также напомнила о своём детстве в тяжёлые 90-е годы, когда многие люди думали лишь о выживании. Она подчеркнула, что сделала всё возможное для того, чтобы её дети росли в благоприятных условиях, и отметила, что Теона появилась на свет в 2015 году, когда уже была возможность обеспечить достойную жизнь и образование.

Недавно Ксения Бородина выступила в защиту Ларисы Долиной, которая столкнулась с волной критики в социальных сетях из-за скандала, связанного с продажей квартиры. Телеведущая призвала прекратить травлю артистки, чтобы не усугубить её состояние здоровья. По мнению Бородиной, тем, кто вымещает свою агрессию на певице, следует обратиться к психологу или обратиться в суд, который вынес решение по её делу.