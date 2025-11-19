Топор войны снова в деле: Бородина поставила на место Собчак после предсказания о разводе

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала заявление журналистки Ксении Собчак о возможном скором распаде её брака с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Она поставила на место бывшую соведущую по «Дому-2», назвав её предсказание местью за отказ от интервью.

«Это был пук в воздух, типа, ты ко мне не идёшь на интервью, буду тебя покусывать теперь, где буду иметь эту возможность», — написала Бородина в соцсетях.

Она подчеркнула, что не обиделась на слова коллеги, но не видит оснований для разговоров о разводе. Телеведущая также подтвердила, что не планирует давать интервью мстительной бывшей коллеге.