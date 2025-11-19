Россия и США
19 ноября, 14:09

Топор войны снова в деле: Бородина поставила на место Собчак после предсказания о разводе

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sobchak, borodylia

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала заявление журналистки Ксении Собчак о возможном скором распаде её брака с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Она поставила на место бывшую соведущую по «Дому-2», назвав её предсказание местью за отказ от интервью.

«Это был пук в воздух, типа, ты ко мне не идёшь на интервью, буду тебя покусывать теперь, где буду иметь эту возможность», — написала Бородина в соцсетях.

Она подчеркнула, что не обиделась на слова коллеги, но не видит оснований для разговоров о разводе. Телеведущая также подтвердила, что не планирует давать интервью мстительной бывшей коллеге.

«Как только, так сразу»: Бородина рассказала о будущем ребёнке от Сердюкова
К слову, телеведущая Ксения Собчак проходится не только по отношения своей давней заклятой подруги. Ранее она выразила мнение, что за романтической историей актёра Алексея Воробьёва и оперной певицы Аиды Гарифуллиной, которые тайно заключили брак, может стоять пиар-стратегия. Журналистка отметила продуманность их действий: вместо публичной демонстрации отношений пара создала интригу, сначала скрыв свадьбу, а затем появившись на публике с кольцами.

