Топор войны снова в деле: Бородина поставила на место Собчак после предсказания о разводе

Бородина поставила на место Собчак после предсказания о её скором разводе
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sobchak, borodylia
Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала заявление журналистки Ксении Собчак о возможном скором распаде её брака с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Она поставила на место бывшую соведущую по «Дому-2», назвав её предсказание местью за отказ от интервью.
«Это был пук в воздух, типа, ты ко мне не идёшь на интервью, буду тебя покусывать теперь, где буду иметь эту возможность», — написала Бородина в соцсетях.
Она подчеркнула, что не обиделась на слова коллеги, но не видит оснований для разговоров о разводе. Телеведущая также подтвердила, что не планирует давать интервью мстительной бывшей коллеге.
К слову, телеведущая Ксения Собчак проходится не только по отношения своей давней заклятой подруги. Ранее она выразила мнение, что за романтической историей актёра Алексея Воробьёва и оперной певицы Аиды Гарифуллиной, которые тайно заключили брак, может стоять пиар-стратегия. Журналистка отметила продуманность их действий: вместо публичной демонстрации отношений пара создала интригу, сначала скрыв свадьбу, а затем появившись на публике с кольцами.
