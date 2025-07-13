«Как только, так сразу»: Бородина рассказала о будущем ребёнке от Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина официально оформила отношения с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Почти сразу после свадьбы звезду начали расспрашивать о планах на пополнение в семье. Звезда рассказала подписчикам в запрещённой социальной сети, что готова стать многодетной матерью.

«Это пишут мне каждый день. Наверное, для всех по логике вещей, если замуж, то сразу беременность. Тут никто от этого не отказывается, все только за. Как только, так сразу», — откровенно ответила Бородина.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ borodylial

Ведущая подчеркнула, что они с супругом не стремятся специально поддерживать статус «звездной пары». По её словам, внимание публики их не смущает, а негативные комментарии только добавляют мотивации. Бородина привыкла жить так, как хочет, не оглядываясь на чужое мнение. К слову, мужа телеведущей многие называют альфонсом, а фотографии со свадьбы стали предметом обсуждения в Сети. Фанаты иронично подметили, что Николая больше интересовали гости на торжестве, а не его невеста.

У обоих супругов уже есть дети от предыдущих отношений: у Ксении растут две дочери — Маруся и Теона, у Николая — дочь от брака с Алиной Акиловой. Как отмечает телеведущая, их дети быстро нашли общий язык и хорошо общаются между собой.