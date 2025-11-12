Собчак назвала пиаром тайную свадьбу Воробьёва и Гарифуллиной

Актёр Алексей Воробьёв и оперная Аида Гарифуллина тайно поженились этой весной, скрыв своё счастье от публики. Однако телеведущая Ксения Собчак считает, что за романтичной историей скрывается холодный расчёт.

«Мне кажется, что это пиар. Они всё грамотно делают. Они не выпячивают, а, наоборот, типа скрыли свадьбу, а потом её с кольцом увидели», — заявила она в ходе интервью с Прохором Шаляпиным, опубликованном в ютуб-канале телеведущей.

Пользователи Сети в ответ напомнили Ксении о её собственной свадьбе с режиссёром Константином Богомоловым. Многие тогда тоже сочли тот брак пиаром, особенно учитывая, что пара приехала в ЗАГС в катафалке. В комментариях пишут: «Кто бы говорил», «А у них с Богомоловым что? Не пиар и расчёт?».

При этом Воробьёв и Гарифуллина не комментируют слухи, а в соцсетях певец активно выкладывает видео совместных игр с девятилетней дочерью Аиды, Оливией.

Аида Гарифуллина — оперная певица, выступавшая на сценах Большого и Мариинского театров. Алексей Воробьёв — певец и актёр, участник проекта «Холостяк», некоторое время работавший в США.

Пока люди обсуждают, настоящая ли их любовь, сама Аида Гарифуллина дала совет тем, кто отчаялся найти свою. Певица ответила на откровенное сообщение подписчицы, которая призналась в страхе остаться одной и не встретить «своего человека». Гарифуллина поддержала девушку, но выразила мнение, что не каждый человек обретает любовь. При этом она подчеркнула, что можно быть счастливым и без неё. Этот философский совет вызвал живую реакцию в соцсетях, где многие отметили, что для самой артистки, судя по всему, этот поиск увенчался успехом.