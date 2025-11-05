Жена Воробьёва Аида Гарифуллина высказалась о страхе одиночества

Оперная певица Аида Гарифуллина, супруга Алексея Воробьёва, откликнулась на личный вопрос подписчицы о любви и страхе одиночества, вызвав живой интерес в социальных сетях.

Фанатка призналась, что испытывает сильный страх, поскольку не верит в возможность встретить «своего человека». Гарифуллина выразила поддержку и дала философский совет, отметив при этом, что не все люди находят свою любовь, но всё равно остаются счастливыми.

«А вы примите этот страх, перестаньте его бояться! В мире много людей, которые не встретили своего человека — и всё равно счастливы. Это называется самодостаточность. Полюбите себя! Искренне, по-настоящему. Начните ценить и оберегать себя, не растрачивайте энергию на тех, кто не ценит. Делайте то, что приносит радость, и хвалите себя каждый день. Тогда начнут происходить приятные изменения!» — ответила певица.

Ранее Алексей Воробьёв публично признался в любви своей жене Аиде Гарифуллиной в день её 38-летия. Певец назвал супругу самым большим счастьем в своей жизни. В своём поздравлении Алексей Воробьёв отметил, что Аида — самая прекрасная женщина на свете, и он счастлив каждую секунду, которую им отведено проводить вместе. Он опубликовал трогательный снимок жены, дополнив фото тёплыми словами.