30 сентября, 18:29

«Самое большое счастье»: Алексей Воробьёв признался в любви жене в день её рождения

Алексей Воробьев трогательно поздравил Аиду Гарифуллину с 38-летием

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mr.alexsparrow

Певец Алексей Воробьёв опубликовал трогательное поздравление в честь дня рождения своей супруги, оперной певицы Аиды Гарифуллиной.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mr.alexsparrow

Артист поделился, что его жена — это самое большое счастье в его жизни. Сегодня она отмечает свой 38-й день рождения. Воробьёв опубликовал трогательный снимок супруги и тепло подписал его поздравлением.

«С днём рождения, моя любовь. Ты — самая прекрасная женщина на свете. Ты — самое большое счастье, что я знал в этой жизни, и я счастлив каждую секунду, что мне отведено делить с тобой», — подписал певец.

Алексей Воробьёв показал домашнее видео с женой Аидой Гарифуллиной и дочерью

Ранее певец Алексей Воробьёв рассказал о своих семейных отношениях с супругой Аидой Гарифуллиной и её девятилетней дочерью Оливией. Артист отметил, что счастье жены является для него главным приоритетом. Воробьёв с теплотой отозвался о девочке, чей биологический отец не разглашается.

