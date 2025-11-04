«Разрушит самооценку»: Андрей Малахов рассказал, почему скрывает восьмилетнего сына от публики

Известный телеведущий Андрей Малахов защищает личное пространство своего 8-летнего сына Александра от пристального внимания публики. В интервью стилисту Алеко Надиряну на YouTube он поделился причинами, по которым старается максимально оградить ребёнка от медийной славы. Малахов признался, что считает чрезмерное внимание СМИ разрушительным для детской психики.

«Мне кажется, что это только будет разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку. Ему и так непросто, когда мы где-то и люди подбегают с просьбами сфотографироваться. Причём он это замечает раньше, чем я. Говорит: «Готовься, сейчас подойдут» или «две женщины, сидящие напротив, тайно, исподтишка, снимают тебя», — сказал Малахов.

Телеведущий подчеркнул, что стремится сохранить для сына максимально нормальное детство, защитить его от негативных сторон публичной жизни. Малахов избегает публикации фотографий ребёнка и практически не упоминает его в медийном пространстве, считая это важной частью родительской заботы.

