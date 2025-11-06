Собчак получила четвёртый иск от Фонда капремонта Москвы

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд четвёртый иск к телеведущей Ксении Собчак. Касается он взыскания задолженности за коммунальные платежи и оплату жилой площади в столице, свидетельствуют материалы суда.

«Зарегистрировано исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна», — сказано в документах.

Ранее столичный суд уже удовлетворил три аналогичных иска в отношении Собчак, которые были зарегистрированы 25 сентября. Сумма взысканных задолженностей не раскрывается, но, согласно судебным материалам, телеведущая накопила долг в размере около 17 тысяч рублей по взносам на капитальный ремонт трёх нежилых помещений, расположенных в элитном ЖК «Бродский».