ВСУ пытались ударить дронами по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в городе Россошь Воронежской области. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

Также, по его словам, ВСУ пытаются разрушить химически опасные объекты на территориях ДНР и ЛНР, создавая угрозу для мирных граждан. Массированным ракетным ударам Киева неоднократно подвергались предприятия «Заря» в Рубежном, «Азот» в Северодонецке, «Коксохим» в Авдеевке.

Кроме того, генерал раскрыл, что экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак курировал организацию поставок ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ. Это топливо могло быть использовано для создания так называемой грязной бомбы.