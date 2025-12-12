Мошенники стали массово обманывать школьников и учителей от имени «‎завуча»

В России мошенники массово разводят школьников и их родителей, звоня им по телефону и представляясь кем-то из школы. Например, стала распространённой схема, когда ребёнка просят от имени учителя, звуча или школьной медсестры перевыпустить электронный школьный дневник. Об этом рассказали в пресс-службе ВТБ.

«Специалисты ВТБ отмечают существенный рост числа случаев обмана, направленных на школьников, их родителей и сотрудников образовательных учреждений», — сказано в тексте.

Аферисты владеют методами социальной инженерии, чтобы получить доступ к личным данным и деньгам своих жертв. Злоумышленники могут представляться педагогом, школьной медсестрой, тренером, завучем, соцработником. Цель таких звонков одна — либо получить код из смс, либо заставить человека перейти по подставной ссылке. Детей также могут обманывать через компьютерные игры и предлагать «лёгкий заработок».

Родителей призвали научить детей моментально завершать такие подозрительные разговоры, сообщать взрослым о звонке, а также в случае необходимости уточнять информацию напрямую у классного руководителя.

Ранее Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России сообщило о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники рассылают сообщения от имени портала «Госуслуги». Гражданам предлагается получить «выплату» в размере 15 тысяч рублей, якобы доступную всем россиянам старше 18 лет при подаче заявки до 15 декабря.