МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества с выплатами в декабре

Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России сообщило о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники рассылают сообщения от имени портала «Госуслуги». По данным ведомства, в сообщениях гражданам предлагается получить «выплату» в размере 15 тысяч рублей, якобы доступную всем россиянам старше 18 лет при подаче заявки до 15 декабря.

Как пояснили в управлении, переходя по ссылке из таких сообщений, пользователь не получает денег, а автоматически подписывается на ряд мошеннических каналов. В этих каналах распространяются предложения о нелегальных азартных играх, фальшивых инвестиционных инструментах и вредоносных программах, маскирующихся под полезные приложения. Одна из таких массовых рассылок была зафиксирована 11 декабря.

Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества, направленной на граждан. Злоумышленники выдают себя за работодателей и предлагают «работу мечты», чтобы получить деньги и личные данные. Аферисты привлекают жертв заманчивыми предложениями удалённой работы.