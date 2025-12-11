«Заблокируем все ваши карты»: Мошенники придумали новую схему и шантажируют россиян

В России зафиксирована новая схема мошенничества, при которой злоумышленники дистанционно блокируют банковские карты граждан для последующего шантажа, сообщил экономист Павел Комаровский в своём телеграм-канале. Пострадавший на условиях анонимности рассказал, что после угроз в мессенджере его карты двух банков были действительно заблокированы.

Как выяснилось, мошенники звонят в службу поддержки банка, представляются клиентом и называют его персональные данные, включая ФИО и дату рождения, после чего сообщают о потере телефона и просят заблокировать карты. Сотрудник одной из кредитных организаций подтвердил, что по внутреннему регламенту этой информации достаточно для экстренной приостановки обслуживания. Данные клиентов, вероятно, получены из утечек.

Эксперты указывают на системную уязвимость: процедура телефонной идентификации в некоторых банках не обеспечивает достаточный уровень безопасности. Это позволяет масштабировать атаку. Финансовым организациям рекомендовано усилить верификацию при подобных запросах.

Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества, направленной на граждан. Злоумышленники выдают себя за работодателей и предлагают «работу мечты», чтобы получить деньги и личные данные. Аферисты привлекают жертв заманчивыми предложениями удалённой работы оператором с высоким ежедневным доходом, не требующей опыта, и сразу предлагают продолжить общение в мессенджере.