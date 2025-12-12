На Урале отчима отправили в СИЗО за систематические домогательства к падчерице

В городе Карпинске Свердловской области школьница после трёх лет молчания рассказала о сексуальном насилии со стороны своего отчима. По данным kp.ru, домогательства начались в 2022 году, когда девочке было 15 лет. Однако решиться на откровение с матерью она смогла лишь в конце ноября, после бытового конфликта, во время которого мужчина поднял на неё руку.

Девушка воспитывается в многодетной семье, она прожила с обвиняемым около 12 лет. После её слов «больше не могу молчать» мать незамедлительно обратилась в полицию. В результате 56-летнего Александра К. задержали, суд отправил его в следственный изолятор до 6 февраля 2026 года по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Ранее во французском городе Бресте вскрылся шокирующий случай многолетнего сексуального насилия, где жертвами стали трое детей, рождённых от инцестной связи отца с его дочерью. 58-летний мужчина решил оплодотворить свою 33-летнюю дочь, которая родила ему аж троих детей. Следствие позже установило, что он систематически насиловал 11-летнего сына и заставлял мать детей участвовать в этом.