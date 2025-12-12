Правоохранители начали проверку из-за жутких угроз семье Влада Соколовского
Московская полиция начала проверку по факту угроз, поступивших в адрес музыканта Влада Соколовского, его супруги и их маленького сына. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.
«По данному факту проводится доследственная проверка», — сказал собеседник агентства.
Напомним, ранее Влад Соколовский и его супруга Ангелина Суркова рассказали об угрозах убийства их трёхлетнего сына Давида. По словам пары, фото ребёнка неизвестные приклеивают к посторонним могилам, а в личные сообщения приходят угрозы облить «кислотой» и намёки на «расчленёнку». СК уже взялся за скандальное дело семьи Соколовских.
