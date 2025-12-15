Россия дала власть, звания, Рублёвку. Как генерал Савостьянов променял Родину на жизнь врага в США Оглавление Первый генерал в списке иноагентов От Сахарова и Ельцина до Тома Круза Адрес предателя: вилла в Калифорнии Продал Рублёвку в спешке. Куда делись деньги? Семейный подряд: брат тоже иноагент Сбежавший в США Евгений Савостьянов* — первый в истории генерал, которого признали в России иноагентом. Сейчас он живёт с семьёй в Лос-Анджелесе и до сих пор ненавидит родину. Чем занимается генерал и какие активы у него есть — в материале Life.ru. 14 декабря, 21:43 Оборотень Савостьянов*, который стал русофобом в Гарварде. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marek Masik, © РИА «Новости» / Антон Денисов

Первый генерал в списке иноагентов

Бывший глава московского КГБ 73-летний Евгений Савостьянов* — столп перестройки, развала СССР и ельцинской эпохи. Он хвастливо называет себя «демократом-контрразведчиком» и человеком, который «закрыл ЦК КПСС».

— 23 августа 1991 года я нажал кнопку в рубке радиотрансляции системы гражданской обороны в здании ЦК КПСС и объявил, что даю 45 минут на эвакуацию персонала, после чего арестую всех оставшихся. И всё ЦК разбежалось! — вспоминал Савостьянов* в одной из своих книг.

Не замеченный россиянами опус Евгения Савостьянова*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Евгений Савостьянов

Савостьянов* — отставной генерал-майор и некогда действительный госсоветник I класса. Сейчас он вещает русофобские бредни в Гарварде и на страницах «Вашингтон таймс».

— Россия к западу от Урала никому не нужна вообще. Европейская часть России не производит ничего, что нужно в мире, да и самому населению России она не нужна, — утверждает Савостьянов*.

Наше государство бывший чекист клеймит «марионеткой», а наш народ «низами с доминирующей нацистской идеей». В его фантазиях «за Украиной стоит воля народа». Есть у него и практический совет Западу — опереться на таких же, как он, российских предателей.

Генерал МБ России Евгений Савостьянов* с Томом Крузом. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Евгений Савостьянов

От Сахарова и Ельцина до Тома Круза

Карьера первого генерала-иноагента Евгения Савостьянова* выделывала невообразимые кульбиты. Горбачёвские реформы он встретил геофизиком с двадцатилетним стажем в должности первого учёного секретаря Института проблем комплексного освоения недр АН. На выборах в I Съезд народных депутатов возглавил штаб академика Сахарова.

Потом Савостьянов* стал ближайшим помощником первого мэра Москвы Гавриила Попова. Во время августовского путча, выполняя приказы Бориса Ельцина, участвовал в защите Белого дома и лично опечатал здание ЦК. На следующий день Верховный совет провозгласил независимость. Через две недели Ельцин посвятил геофизика Савостьянова* в полковники и назначил главой Управления КГБ по Москве. Уровень новоявленного чекиста был не ниже, чем у премьера Егора Гайдара и руководителя президентских советников Геннадия Бурбулиса.

Знаковую для страны структуру тогда знатно потряхивало, её название постоянно менялось. К середине девяностых Евгений Савостьянов* послужил в Агентстве федеральной безопасности, Министерстве безопасности и Федеральной службе контрразведки. В 1993-м он стал генералом, но переименование в современную ФСБ не застал.

Архитекторы России девяностых, 1992 год. Гайдар, Ельцин, Бурбулис и на тот момент полковник Евгений Савостьянов*. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин, Александр Сенцов

Спустя год Ельцин уволил Савостьянова* из органов после того, как тот не дал пропрезидентским силовикам арестовать олигарха Владимира Гусинского.

Однако, странное дело, в 1996–1999 годах отставной генерал как-то умудрился совмещать должности и советника Гусинского, и замруководителя администрации Ельцина, которую тогда возглавлял Анатолий Чубайс.

После ельцинского «Я ухожу» в конце 1999 года Евгений Савостьянов* сам пошёл на президентские выборы, но в итоге снял кандидатуру в пользу Григория Явлинского.

Фото из личного архива Савостьянова*. Подпись: Ельцин, Яров, Бойко, я, Чубайс, Батурин. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Евгений Савостьянов

Нулевые года Евгений Савостьянов* провёл, заседая в советах директоров нефтяных компаний, ссорясь с Юрием Лужковым и возглавляя движение за сближение с американцами. Ещё он был единственным, кто входил в Коллегию и Общественный совет Минкульта РФ одновременно. В 2005-м его вдруг назначили президентом АО «Хрустальный остров». Это предприятие учредили восемь офшоров, оно собиралось построить силами британского архитектора трёхсотметровый конус в Нагатинской пойме.

В десятые Савостьянов* снялся в эпизоде «Миссии невыполнима» с голливудским актёром Томом Крузом. Но в остальном скучал, вяло поддерживая оппозиционеров и осуждая возвращение Крыма.

Есть данные, что Евгений Савостьянов* покинул Россию за пару недель до начала спецоперации. В 2023 году он уже активно вёл антироссийские стримы из пригорода Лос-Анджелеса.

В одном из роликов бывший чекист призвал подписываться на видеоблог внучки.

Девочка, стопроцентная американка, мнёт модную игрушку лабубу. За её спиной лестница — точно такая же, как в вилле, которая продавалась за 1,4 млн долларов на Fox Springs Circle, Thousand Oaks, California. Согласно адресным справочникам, это дом младшего сына Савостьянова*, работающего калифорнийским нотариусом.













Судя по соцсетям, генерал-иноагент живёт либо с ним, либо снимает жильё по соседству.

Продал Рублёвку в спешке. Куда делись деньги?

Незадолго до признания его иноагентом Евгений Савостьянов* продавал свой украшенный гербом России особняк, расположенный на Рублёвке в посёлке Лызлово. Сейчас объявление снято с публикации. Цена стояла 79 млн рублей. Это с большим дисконтом — соразмерное домовладение рядом стоит 130 млн. Выходит, продавали в спешке.

Неизвестно, что с другой московской недвижимостью генерала. Это апартаменты в доме на улице Косыгина, где жили председатель Совета министров Алексей Косыгин и президент АН Мстислав Келдыш (до 180 млн), квартира в ЖК «Депутатский» на Улофа Пальме, где дают служебные квартиры депутатам Госдумы (до 100 млн рублей), трёшка в конструктивистском доме на Пречистенке, построенном для партийной номенклатуры тридцатых (до 70 млн рублей).









Семейный подряд: брат тоже иноагент

У генерала-иноагента Савостьянова* удивительная родня по материнской линии. Бабушка, Шушаник Тер-Хачатурянц, была наследницей армянских и греческих купцов из Турции, художницей по образованию; дедушка — его тёзка — послужил белогвардейцем в Гражданскую войну и бухгалтером Минпищпрома при Сталине.

Родители Савостьянова* до перестройки трудились скучными научными сотрудниками, а после резко сменили деятельность. Мать стала менеджером общественной организации содействия инвалидам. А отец ушёл в галеристы «Розы Азора» — одной из первых в стране коммерческих галерей, основательницей которой была Марина Лошак, будущая директриса ГМИИ имени Пушкина. Случайно ли, но среди родительского наследства Савостьянова* оказалась уже упомянутая квартира на Пречистенке возле Пушкинского музея.

Семейное древо генерала Савостьянова*. Фото © bogatov.info

У Савостьянова* есть двоюродный брат, бывший профессор МГИМО и поклонник Степана Бандеры Андрей Зубов*, который тоже иноагент. Причём признали Зубова таковым одновременно с журналистом Андреем Лошаком*, племянником экс-директрисы Пушкинского.

Евгений Савостьянов* и Виктор Лошак, муж экс-директрисы Пушкинского, — оба часто выступали в скандальном Ельцин-центре.

*Признан в России иностранным агентом

Авторы Пётр Егоров