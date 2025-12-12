Минтруд дал исчерпывающий ответ на идею сократить рабочий день до 6 часов

В России нет необходимости сокращать рабочий день до шести часов, рассказал журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Так он прокомментировал соответствующую инициативу депутатов КПРФ, которые уверены, что увеличенный отдых поможет россиянам больше заниматься семьёй, детьми и саморазвитием.

«У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. На сегодняшний день, в той ситуации, какую мы видим на рынке труда, идти на сокращение рабочего дня, необходимости, мне кажется, нет», — объяснил Котяков.

Ранее сообщалось, что фракция КПРФ в ближайшее время хочет внести поправки в Трудовой кодекс для перехода на 30-часовую рабочую неделю. Авторы идеи объяснили необходимость реформы тремя причинами: автоматизация позволяет сократить восьмичасовой день, дополнительные часы нужны для семьи и детей, чтобы улучшить демографию, а также для самообучения специалистов.