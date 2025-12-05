В Госдуме настаивают на сокращении рабочего дня россиян до шести часов

Фракция КПРФ в ближайшее время внесёт поправки в Трудовой кодекс для перехода на 30-часовую рабочую неделю, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин. Хотя полный проект нового кодекса отклонили 3 декабря, партия продолжит добиваться изменений отдельными нормами.

Афонин в беседе с «Абзацем» объяснил необходимость реформы тремя причинами: автоматизация позволяет сократить восьмичасовой день, дополнительные часы нужны для семьи и детей, чтобы улучшить демографию, а также для самообучения специалистов. По его словам, такие изменения повысят производительность труда за счёт прогресса, укрепления семьи и развития кадров.

Депутат напомнил об успешных экспериментах: сокращение часов не ударило по экономике, а при правильной настройке системы улучшит финансы граждан и эффективность работы.

А ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме одобрили мягкий переход на 36-часовую рабочую неделю вместо четырёхдневки. По словам депутатов, в условиях роботизации, автоматизации и цифровизации производственных процессов во всём мире наблюдается тенденция к уменьшению рабочей нагрузки.