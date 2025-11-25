В 2026 году россиян ждут семь коротких рабочих недель

Россияне смогут насладиться целыми семью короткими рабочими неделями в 2026 году. Как сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru, это связано с праздничными днями, которые выпадут на обычные рабочие дни, создавая дополнительные возможности для отдыха.

«В 2026 году, согласно производственному календарю, ожидается семь сокращённых рабочих недель», – рассказали в пресс-службе сервиса РИА «Новости».

Производственный календарь предусматривает сокращённые недели в феврале, марте, апреле, мае, июне, а также в ноябре и декабре. Февральская короткая неделя продлится с 21 по 23 числа в честь Дня защитника Отечества, а работать придётся четыре дня – с 24 по 27. Далее короткие недели выпадут с 10 по 13 марта, с 27 по 30 апреля, с 12 по 15 мая, с 8 по 11 июня, 4 ноября и с 31 декабря, когда рабочая неделя продлится всего три дня.

Ранее Life.ru писал, что в 2026 году самые выгодные месяцы для отпуска – это длинные месяцы, когда начисляют максимальные отпускные. Наибольшие выплаты получат работники, которые выберут для отдыха апрель, июль, сентябрь, октябрь или декабрь.