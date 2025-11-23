Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 01:35

Длинные месяцы названы самыми выгодными для отпуска в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GreenThumbShots

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GreenThumbShots

В 2026 году наиболее выгодными с финансовой точки зрения для планирования отпуска станут длинные месяцы. Об этом во время общения с ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и других нормативных актов Евгений Машаров.

Эксперт подчеркнул, что наибольший размер отпускных выплат ожидает работников, которые выберут для отдыха апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.

«Если работнику нужно больше выходных дней, то выгодно брать отпуск в январе и мае 2026 года, так как в эти месяцы есть государственные праздники», — советует Машаров.

Член ОП уточнил, что официальные праздничные дни не включаются в счёт отпуска. Если же период отдыха совпадает с такими днями, то общая продолжительность отпуска автоматически увеличивается.

Партия ЛДПР предложила правительству не включать выходные в число отпускных дней
Партия ЛДПР предложила правительству не включать выходные в число отпускных дней

Ранее кандидат экономических наук заявил, что с экономической точки зрения россиянам выгоднее присоединять отпуск к новогодним праздникам именно в декабре, а не в январе. По его словам, для расчёта отпускных средний дневной заработок рассчитывается за последние 12 месяцев, исключая периоды больничных, пособий и простоев.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Общественная палата РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar