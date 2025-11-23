Длинные месяцы названы самыми выгодными для отпуска в 2026 году

В 2026 году наиболее выгодными с финансовой точки зрения для планирования отпуска станут длинные месяцы. Об этом во время общения с ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и других нормативных актов Евгений Машаров.

Эксперт подчеркнул, что наибольший размер отпускных выплат ожидает работников, которые выберут для отдыха апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.

«Если работнику нужно больше выходных дней, то выгодно брать отпуск в январе и мае 2026 года, так как в эти месяцы есть государственные праздники», — советует Машаров.

Член ОП уточнил, что официальные праздничные дни не включаются в счёт отпуска. Если же период отдыха совпадает с такими днями, то общая продолжительность отпуска автоматически увеличивается.