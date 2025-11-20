Экономист объяснил, выгодно ли брать отпуск в декабре

С экономической точки зрения россиянам выгоднее присоединять отпуск к новогодним праздникам именно в декабре, а не в январе. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru». По его словам, для расчёта отпускных средний дневной заработок рассчитывается за последние 12 месяцев, исключая периоды больничных, пособий и простоев.

В расчёт включаются все выплаты: оклад, сдельная оплата, премии и надбавки. В декабре 2025 года будет 22 рабочих дня и 9 выходных. При среднем дневном заработке 2,5 тыс. рублей отпуск с 17 по 30 декабря позволит использовать 14 дней отпуска, но отдыхать почти месяц благодаря праздникам. Отпускные за это время составят около 35 тыс. рублей, а зарплата за 12 рабочих дней первой половины месяца — примерно 43,6 тыс. рублей, сумма выплат — около 78,6 тыс. рублей.

Если взять отпуск в январе с 12 по 25 число, отпускные будут теми же, но рабочих дней в оставшейся части месяца меньше — всего пять. Зарплата за них составит около 26,7 тыс. рублей, а общая сумма выплат — 61,7 тыс. рублей.

Экономист подчеркнул, что отпускные должны быть выплачены минимум за три дня до начала отпуска, а зарплата — в сроки, установленные работодателем, но не позднее 15 календарных дней после завершения месяца, за который начислена зарплата. Таким образом, отпуск в декабре выгоднее.

Напомним, ранее депутаты от фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого предложили не считать выходные дни частью оплачиваемого отпуска. Соответствующий законопроект направлен в правительство для получения заключения. Документ предполагает изменение статьи 120 ТК РФ. В Госдуме такую идею не оценили.