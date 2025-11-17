В Госдуме не оценили идею исключить выходные из числа отпускных дней

Исключение выходных дней из отпускного периода не имеет практического смысла и может усложнить систему расчётов. Такое мнение в беседе с «Москвой 24» высказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб, комментируя законодательную инициативу коллег из ЛДПР об изменении подхода к учёту отпускных дней.

Парламентарий напомнила, что современная система, учитывающая календарные дни, кроме праздников, отработана десятилетиями, тогда как предложенная «смешанная» модель создаст дополнительные трудности для работников со сменными графиками. Она подчеркнула, что разница в продолжительности отдыха при разных системах подсчёта незначительна.

«Что касается возможных последствий, определённые сложности при подсчёте отпуска существуют и сегодня, и при любой системе. Однако в моей практике отпуск практически не вызывает жалоб или обращений», — отметила депутат ГД РФ, призвав сограждан при необходимости обращаться в компетентные органы.

Напомним, ранее депутаты от фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого предложили не считать выходные дни частью оплачиваемого отпуска. Соответствующий законопроект уже направлен в правительство для получения заключения. Документ предполагает изменение статьи 120 ТК РФ.