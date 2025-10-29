Россия и США
29 октября, 04:20

Россиянам рассказали, что делать, когда заставляют работать из отпуска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Если работодатель требует выйти на работу во время отпуска, сотрудник может запросить официальный отзыв из отпуска с переносом неиспользованных дней. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Если руководство требует работать в отпуске без официального отзыва, можно обратиться с жалобой в Роструд, комиссию по трудовым спорам или районный суд. При обращении в Роструд заявитель может попросить сохранить конфиденциальность.

Названы самые выгодные и невыгодные для отпуска месяцы 2026 года
Тем временем, каждый четвёртый россиянин хотел бы взять годовой отпуск, если бы у него была такая возможность. Как показало исследование, 80% сотрудников положительно относятся к идее саббатикалов — длительных оплачиваемых отпусков (от трёх месяцев до года) для восстановления здоровья, обучения или личных проектов. Главные препятствия для реализации саббатикала: страх потерять работу (28%), отсутствие поддержки работодателя (24%), финансовые трудности (16%).

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Алена Пенчугина
