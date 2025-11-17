Партия ЛДПР предложила правительству не включать выходные в число отпускных дней

Депутаты от фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого предложили не считать выходные дни частью оплачиваемого отпуска. Соответствующий законопроект уже направлен в правительство для получения заключения, сообщает РИА «Новости».

Законопроект предполагает изменение статьи 120 ТК РФ. В пояснительной записке уточняется, что сейчас основной оплачиваемый отпуск длится 28 календарных дней. Хотя его разрешено дробить по согласованию с работодателем, одна из частей обязательно должна составлять не менее 14 календарных дней подряд, куда входят и рабочие дни, и выходные.

«Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска», — следует из пояснительной записки.

Слуцкий отметил, что из 28 дней отпуска, предназначенных для восстановления сил, часть дней являются обычными выходными, которые трудящиеся и так получают по закону. По его мнению, именно поэтому люди не горят желанием уходить в отпуск на 14 дней, ведь в этот срок входят выходные, которые и так оплачиваются.

Законопроект позволит работникам рациональнее использовать свои 28 дней отпуска и дополнительные оплачиваемые дни. Это полностью соответствует целям трудового права и принципам социального государства.

Ранее в России разработали законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий дополнительного неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 35 календарных дней в году. Согласно тексту законопроекта, новая мера социальной поддержки распространяется на лиц, участвовавших в выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины. Инициатива направлена на повышение уровня социальной защищённости военнослужащих, отработавших установленный срок либо откомандированных досрочно по уважительным причинам. Законопроект подготовлен в рамках реализации дополнительных мер поддержки участников СВО.