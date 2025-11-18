Президент ТПП Катырин заявил, что невключение выходных в отпуск увеличит издержки бизнеса

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что невключение выходных дней в отпуск может снизить устойчивость российских компаний. По его словам, эта инициатива затрагивает интересы как работников, так и работодателей, поэтому требует взвешенного подхода.

Катырин отметил, что для сотрудников это означало бы фактическое увеличение продолжительности отпуска и больше времени на восстановление, что положительно скажется на здоровье и продуктивности. Однако для бизнеса, особенно малого и среднего, такие изменения приведут к дополнительным расходам — увеличится период отсутствия работников, а вместе с ним издержки на замещение и организацию рабочих процессов.

«В условиях высокой стоимости заимствований и кадрового дефицита подобное изменение может привести к повышению издержек и снижению устойчивости компаний», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт высказал мнение, что любые изменения в трудовом законодательстве должны сопровождаться расчётом экономических последствий и обязательными консультациями с бизнес-сообществом, чтобы найти баланс между интересами работников и возможностями работодателей и не создавать дополнительного давления на предпринимателей.

Напомним, ранее депутаты от фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого предложили не считать выходные дни частью оплачиваемого отпуска. Соответствующий законопроект направлен в правительство для получения заключения. Документ предполагает изменение статьи 120 ТК РФ. В Госдуме такую идею не оценили.