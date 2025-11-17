Экономист объяснила, какую высокую цену россияне заплатят за исключение выходных из отпуска

Инициатива ЛДПР исключить выходные из дней отпуска может больно ударить по кошелькам самих же россиян. Экономист Инна Литвиненко предупредила в разговоре с «Постньюс», что для бизнеса это станет дополнительной финансовой нагрузкой.

По словам члена Комитета по образованию и социальной политике при Торгово-промышленной палате России, компании, столкнувшись с новыми расходами, скорее всего, переложат их на сотрудников. «Это в любом случае отразится на той же самой заработной плате», — подчеркнула Литвиненко. Она также не исключила, что из-за этой инициативы работники могут лишиться премий.

Экономист опасается последствий для всей страны. Она отметила, что речь идёт о потере финансового результата для предприятий, что в итоге даст минус для экономики и может стоить 0,5% роста ВВП.

Напомним, ранее депутаты от фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого предложили не считать выходные дни частью оплачиваемого отпуска. Соответствующий законопроект направлен в правительство для получения заключения. Документ предполагает изменение статьи 120 ТК РФ.