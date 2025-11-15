Россия и США
В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Josep Suria

На следующий год шестидневки не будет. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

«Шестидневных рабочих недель в 2026 году не ожидается», — передаёт РИА «Новости».

В отличие от 2024 года, когда шестидневная рабочая неделя выпадала трижды (в апреле, ноябре и декабре), в 2025 году такая ситуация сложилась лишь однажды — в конце октября.
Как россияне будут работать и отдыхать в 2026 году? Подробный производственный календарь: минтруд определил, сколько рабочих, праздничных и выходных дней будет в каждом месяце, как будем отдыхать на новогодние праздники в 2026 году, рассказывает Life.ru.

