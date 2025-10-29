Россия и США
29 октября, 10:54

В Госдуме одобрили мягкий переход на 36-часовую рабочую неделю вместо четырёхдневки

Обложка © Life.ru

Большинство граждан России (около 75%) высказываются в поддержку введения четырёхдневной рабочей недели. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб считает, что переход на четырёхдневку — амбициозная задача при кадровом дефиците в РФ.

«Я никогда не была сторонником именно четырёхдневной рабочей недели. Потому что это очень амбициозная задача при том кадровом дефиците, который сегодня у нас наблюдается в экономике. Но я сторонник 36-часовой рабочей недели. По этому мягкому пути развития трудовых отношений я бы с удовольствием пошла», — приводит kp.ru слова парламентария.

По её словам, переход к подобному формату целесообразен после завершения специальной военной операции. Однако уже сейчас многие организации по своей инициативе внедряют укороченную рабочую неделю. Нередко это сопровождается гибридным графиком (сочетание работы из дома и в офисе) или возможностью, например, завершать работу в пятницу раньше. Сотрудники высоко ценят такие изменения и стремятся выполнить необходимый объём работы заранее, чтобы в полдень покинуть рабочее место, избежать пробок и провести время с семьёй, пояснила Бессараб.

По словам депутата, технологический прогресс неизбежно приведёт к сокращению рабочего времени. В условиях роботизации, автоматизации и цифровизации производственных процессов во всём мире наблюдается тенденция к уменьшению рабочей нагрузки. Впрочем, интенсивность труда при этом вряд ли снизится, сообщает радио «Комсомольская правда».

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что на федеральном уровне вряд ли будет введена четырёхдневная рабочая неделя. Всему виной — дефицит кадров в некоторых сферах. По словам министра, даже с учётом активной работы властей и достижения целевых показателей, кадровая напряжённость в отдельных отраслях будет сохраняться.

Дарья Нарыкова
