Четырёхдневка в России: Экономист раскрыл, кто первым перейдёт на новый график

Переход к четырёхдневной рабочей неделе в России затронет в основном компании с крупным поточным производством. Такое мнение выразил кандидат экономических наук Александр Суетин. К этой категории относятся отрасли, связанные с производством автомобилей, двигателей, тракторов, станков, приборов. Также к данной категории относятся компьютерная, подшипниковая и часовая промышленность.

«Сначала российские предприятия начнут сокращать премии и другие надбавки к окладу. На четырёхдневную рабочую неделю могут перейти только предприятия, работающие с массовым конвейерным производством. Предприятия, где производственный процесс не требует одновременного массового участия коллектива, будут проводить сокращение зарплат в более скрытой форме», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Суетин также предполагает, что большинство компаний могут перейти на систему выплаты только фиксированного оклада, что подтолкнёт сотрудников к увольнению, к чему некоторые работодатели и стремятся. По его мнению, преимуществ для работников практически не будет: сокращение рабочей недели обусловлено желанием предприятий уменьшить расходы на заработную плату.

При этом, по словам экономиста, возрастёт интенсивность труда. В экономически развитых странах уменьшение рабочей недели зачастую связано с увеличением производительности труда благодаря автоматизации, что позволяет работнику трудиться меньше, сохраняя или даже увеличивая свой доход, объяснил Суетин.

А ранее Life.ru писал, почему работодатели не хотят переходить на четырёхдневку. По словам экспертов, увеличение производительности труда после перехода на сокращённую неделю зачастую не компенсирует уменьшение общего рабочего времени, что в итоге приведёт к снижению зарплат.