«Дефицит кадров»: Эксперты объяснили, почему работодатели не хотят переходить на четырёхдневку

Переход на четырёхдневную рабочую неделю может стать серьёзным вызовом для экономики страны, поскольку для его реализации потребуется привлечь дополнительную рабочую силу, что усугубит существующий кадровый дефицит, полагают эксперты, опрошенные RG.ru.

Так, большинство российских работодателей (87%) сегодня не готовы даже рассматривать возможность введения сокращённого режима, при этом лишь одна из сотни компаний уже перешла на такую схему. Ведущий научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшко отметил, что увеличение производительности труда после перехода на сокращённую неделю зачастую не компенсирует уменьшение общего рабочего времени, что в итоге ведёт к снижению заработных плат.

«Работодателям это невыгодно по ряду причин: тот же дефицит кадров, необходимость пересматривать бизнес-процессы и нести дополнительные расходы на персонал», — добавила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

К слову, на сегодняшний день существуют отдельные сферы и компании, где внедрение четырёхдневной рабочей недели возможно и оправдано, однако этот подход не подходит для всех отраслей. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко уверен, что активное внедрение четырёхдневной недели станет возможным благодаря автоматизации и цифровизации технологических процессов.