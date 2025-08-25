Более половины россиян поддерживают четырёхдневку, а вот работодатели против

Более половины россиян выступают за утверждение четырёхдневной рабочей недели, однако 87% работодателей ссылаются на дефицит кадров и категорически отвергают сокращение трудовых будней. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob по итогам опроса.

«С одной стороны, экономически активное население всё активнее поддерживает эту идею, а с другой, работодатели демонстрируют почти полное отсутствие интереса к её реализации. Сторонников сокращенной недели среди экономически активных граждан россиян всё больше: сегодня таких — 56% (минимум SuperJob фиксировал в ковид — 39% в апреле 2021 года)», — сказано в документе.

Лишь каждый четвёртый респондент не увидел плюсов в сокращённой рабочей недели, а каждый пятый воздержался от ответа. При этом женщины гораздо чаще мужчин одобряют четырёхдневку. Также инициативу поддерживают семейные пары с детьми. По словам опрошенных, они с пользой смогли бы провести увеличенные выходные. Так, на первом месте — досуг с семьёй (28%), на втором — отдых (22%), а затем идёт подработка (14%).

А вот работодатели (87%) не готовы к сокращению рабочей недели, так как сотрудников, по их словам, катастрофически не хватает. Только 1% организаций утверждают, что приняли у себя 4-дневный график, а 2% работодателей готовы рассмотреть подобный вариант и не видят в нём ничего плохого, ведь отдохнувший работник принесёт больше пользы.