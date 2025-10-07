Валдайский форум
7 октября, 09:06

Глава Минтруда высказался о введении четырёхдневки или шестидневки в России

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

На федеральном уровне в России вряд ли будет введена четырехдневная рабочая неделя — всё из-за дефицита кадров в ряде отраслей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Однако он не исключил, что такую меру работодатели могут вводить индивидуально.

«Если говорить о четырёхдневке или шестидневке, я в целом хочу сказать, что у нас сегодня трудовое законодательство сформировано достаточно гибко. То есть у нас по нормам, предусмотренным в Трудовом кодексе и нормативно-правовой базе, есть возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем», — сказал он.

Согласно пятилетнему прогнозу Минтруда, в ряде сфер в России будет наблюдаться дефицит в сотрудниках, и даже с учётом активной работы властей и достижения целевых показателей, кадровая напряжённость в отдельных отраслях будет сохраняться.

«Исходя из этого, единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует», — добавил Котяков в беседе с ТАСС.

Однако в таком положении вещей есть и плюсы. В условиях дефицита кадров у работника есть возможность зарабатывать больше благодаря тому, что его профессия востребована. Также работодатели готовы платить за квалификацию и стараются делать свои предприятия более привлекательными для персонала.

А ранее глава Минтруда высказался против налога на тунеядство. С ним согласно большинство россиян: по данным ВЦИОМ, более половины граждан не поддерживают такую идею.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Александра Вишнякова
