Глава Минтруда высказался о введении четырёхдневки или шестидневки в России
Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко
На федеральном уровне в России вряд ли будет введена четырехдневная рабочая неделя — всё из-за дефицита кадров в ряде отраслей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Однако он не исключил, что такую меру работодатели могут вводить индивидуально.
«Если говорить о четырёхдневке или шестидневке, я в целом хочу сказать, что у нас сегодня трудовое законодательство сформировано достаточно гибко. То есть у нас по нормам, предусмотренным в Трудовом кодексе и нормативно-правовой базе, есть возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем», — сказал он.
Согласно пятилетнему прогнозу Минтруда, в ряде сфер в России будет наблюдаться дефицит в сотрудниках, и даже с учётом активной работы властей и достижения целевых показателей, кадровая напряжённость в отдельных отраслях будет сохраняться.
«Исходя из этого, единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует», — добавил Котяков в беседе с ТАСС.
Однако в таком положении вещей есть и плюсы. В условиях дефицита кадров у работника есть возможность зарабатывать больше благодаря тому, что его профессия востребована. Также работодатели готовы платить за квалификацию и стараются делать свои предприятия более привлекательными для персонала.
А ранее глава Минтруда высказался против налога на тунеядство. С ним согласно большинство россиян: по данным ВЦИОМ, более половины граждан не поддерживают такую идею.
