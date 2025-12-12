Грек потерял ₽682 тысячи при попытке тайно ввести в Россию православные иконы

На таможне в аэропорту Шереметьево у гражданина Греции изъяли 12 незадекларированных православных икон. Общая стоимость образов составила 1,3 миллиона рублей, рассказали Life.ru источники в ФТС.

Святой Георгий Победоносец. Фото © Предоставлено Life.ru

Великомученик Пантелеймон. Фото © Предоставлено Life.ru

Мужчина прибыл рейсом из Белграда и выбрал для прохождения контроля «зелёный коридор». Иконы он пытался провезти среди личных вещей в своём багаже.

Икона Богородицы. Фото © Предоставлена Life.ru

Святой Николай Чудотворец. Фото © Предоставлено Life.ru

По словам нарушителя, он приобрёл их на сумму около 2,8 тысячи евро. Однако таможенная экспертиза показала, что реальная стоимость коллекции гораздо выше. Таможенный эксперт определил, что иконы относятся к началу XXI века, изготовлены из дерева с покрытием из левкаса, темперы и золочения. Среди них «Богородица Портаитисса», «Святой Николай Чудотворец», «Богородица Скоропослушница», «Великомученик Пантелеймон», «Святой Георгий Победоносец».

В соответствии с законом пассажир был привлечён к ответственности. Он оплатил штраф в размере половины реальной стоимости товара — 682 тысячи рублей.

Ранее в аэропорту Барнаула у туристки, вернувшейся из Нячанга, в багаже нашли бутылку с заспиртованной моноклевой коброй. Это охраняемый вид, и для его провоза требуется специальное разрешение. На женщину завели два административных дела за недекларирование и нарушение запретов, что грозит штрафом и конфискацией сувенира.