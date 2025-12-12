44 подпольных оружейных мастерских накрыли по всей России, изъяты даже гранатомёты

В ходе масштабной совместной операции ФСБ, МВД и Росгвардии задержаны 169 человек и прекращена деятельность 44 подпольных мастерских по переделке оружия. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Рейды прошли в 53 субъектах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, а также Донецкую и Луганскую народные республики. В общей сложности изъято 378 единиц огнестрельного оружия, включая 9 пулемётов, 81 автомат, 27 пистолетов-пулемётов и даже 32 гранатомёта. Также конфискованы десятки мин и взрывных устройств.

Эта операция стала одним из крупнейших ударов по нелегальному оружейному рынку в России за последние годы.

