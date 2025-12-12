Путин в Индии
12 декабря, 10:39

FIS допустила российских паралимпийцев к соревнованиям с флагом и гимном

Обложка © Паралимпийский комитет России

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) официально разрешила российским паралимпийцам выступать на соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Таким образом на параатлетов из России более не распространяется нейтральный статус. Допуск действует на все соревнования под эгидой FIS, а не только на отбор к Олимпиаде-2026.

МОК рекомендовал допустить юных россиян и белорусов до соревнований с флагом и гимном
Напомним, в начале декабря CAS удовлетворил иск российской стороны к Международной федерации лыжного спорта, обязав её допустить атлетов к соревнованиям. Согласно решению, в олимпийских дисциплинах они выступают в нейтральном статусе, а паралимпийцы получили право участвовать под национальным флагом и гимном. FIS официально подтвердила согласие с вердиктом суда.

