FIS допустила российских паралимпийцев к соревнованиям с флагом и гимном
Обложка © Паралимпийский комитет России
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) официально разрешила российским паралимпийцам выступать на соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Таким образом на параатлетов из России более не распространяется нейтральный статус. Допуск действует на все соревнования под эгидой FIS, а не только на отбор к Олимпиаде-2026.
Напомним, в начале декабря CAS удовлетворил иск российской стороны к Международной федерации лыжного спорта, обязав её допустить атлетов к соревнованиям. Согласно решению, в олимпийских дисциплинах они выступают в нейтральном статусе, а паралимпийцы получили право участвовать под национальным флагом и гимном. FIS официально подтвердила согласие с вердиктом суда.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.