FIS допустила российских паралимпийцев к соревнованиям с флагом и гимном

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) официально разрешила российским паралимпийцам выступать на соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Таким образом на параатлетов из России более не распространяется нейтральный статус. Допуск действует на все соревнования под эгидой FIS, а не только на отбор к Олимпиаде-2026.