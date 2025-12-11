Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией допустить российских юношей-спортсменов к международным турнирам под национальными символами. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте МОК.

«Участники Саммита поддержали рекомендацию Исполнительного комитета МОК о том, что доступ юных спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным юношеским соревнованиям, как в индивидуальных, так и в командных видах спорта, больше не должен быть ограничен», — говорится в публикации.

В комитете подчеркнули, что допуск должен будет осуществляться в рамках стандартных протоколов Международных федераций или Международных организаторов спортивных мероприятий. То есть — атлетам разрешат выступать с флагом, гимном, формой и прочими элементами, представляющими их страну, в том случае, если национальная спортивная организация имеет хорошую репутацию.

Рекомендация по юниорам может рассматриваться как первый шаг к постепенной нормализации, однако её реализация на практике будет зависеть от позиции руководства каждого конкретного вида спорта.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри, ссылаясь на собственный спортивный опыт спортсменки — она представляла Зимбабве, — призывала правительства не дискриминировать атлетов и обеспечить равный доступ к соревнованиям для всех, кто имеет право участвовать. Глава комитета подчеркнула, что спорт должен оставаться «маяком надежды» и местом мирного соперничества вне политических конфликтов.