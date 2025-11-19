Глава МОК Ковентри призвала правительства стран не смешивать спорт и политику

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри призвала правительства стран не вмешиваться в спорт и обеспечить участие всех спортсменов на соревнованиях.

«Спорт должен оставаться маяком надежды – местом, где люди могут объединяться для мирного соперничества. В этом суть олимпизма: каждый спортсмен, команда и официальное лицо, имеющие право участвовать, должны иметь возможность делать это без дискриминации или политического вмешательства», – заявила глава МОК.

Она подчеркнула, что страны-организаторы соревнований обязаны предоставлять равный доступ всем участникам и уважать независимость спортивных соревнований. Ковентри вспомнила собственный опыт: если бы на неё наложили санкции в трудные для её страны – Зимбабве – времена, она бы не смогла попасть на Олимпиаду и завоевать медали. Спорт, по её словам, изменил её жизнь, и она намерена бороться за равные возможности для атлетов по всему миру.

Ранее Life.ru писал о критике МОК со стороны России. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что комитет своими решениями растоптал принцип «спорт вне политики». По её словам, двойные стандарты лишают зрителей возможности свободно наблюдать за соревнованиями и оскорбляют международное спортивное сообщество.