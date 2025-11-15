Россия и США
15 ноября, 15:56

Захарова заявила, что МОК похоронил принцип «спорт вне политики»

Международный олимпийский комитет своими двойными стандартами растоптал принцип «спорт вне политики». Такое заявление РИА «Новости» сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отказ МОК в аккредитации их журналиста на Олимпиаду в Италии.

«Проводя ущербную политику «двойных стандартов» и дискриминацию спортсменов по национальному принципу, чиновники из МОК фактически растоптали принцип "спорт вне политики", заложенный Пьером де Кубертеном в основу Олимпийской хартии», — сказала Захарова.

Дипломат также указала, что данные решения функционеров МОК являются оскорбительными для мирового спортивного сообщества и всех любителей олимпийского движения. По её убеждению, руководство комитета под националистическими лозунгами отбирает у зрителей право наблюдать за состязаниями, изначально созданными для свободного доступа всей международной публики.

Ранее сообщалось, что Россия ведёт непубличную работу по возвращению своих спортсменов на международные старты. Как отметил министр спорта Михаил Дегтярёв, российская сторона ведёт переговоры с МОК и лёд тронулся, но прогнозировать рано.

