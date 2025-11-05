Дегтярёв: Олимпиада-2026 станет последней, где Россия выступит без флага и гимна

Олимпиада-2026 может стать последней, где российские спортсмены выступят без флага и гимна. Об этом на форуме «Россия — спортивная держава» заявил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.

«Хороший сигнал — заявление Международного олимпийского комитета по итогам сентябрьского исполкома», — считает глава спортивного ведомства.

Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо должны стать последними, на которые сборная РФ не вынесет российский флаг и не споёт гимн. Дегтярёв выразил уверенность, что после 2026 года национальная символика вернется на международные старты.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российские федерации продолжают отбор и подготовку в условиях нейтрального статуса, рассчитывая расширить представительство и подойти к Играм с максимально возможным составом.