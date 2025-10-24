Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 14:59

Экс-россиянка Ефимова пообещала США олимпийское золото в обмен на американский паспорт

Обложка © scboston.org

Обложка © scboston.org

Бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова бьётся за право стать гражданкой США. Она хочет выступить за свою «новую родину» уже на Олимпиаде в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба The Skating Club of Boston, где тренируется 26-летняя спортсменка.

Окончательный состав олимпийской сборной Штатов по фигурному катанию будет определён в январе следующего года после чемпионата страны в Сент-Луисе. Ефимова выступает в паре с мужем Мишей Митрофановым с 2023 года. Из России фигуристка уехала в 2020 году, сменив спортивное гражданство на немецкое. По словам спортсменки, она не может попасть в команду США, так как нужно ждать 20 месяцев для получения американского паспорта. Спортсменка хочет ускорить процесс и добиться исключения из общего правила.

«Попадание в олимпийскую сборную стало бы для меня не только осуществлением мечты, но и прекрасным шансом отдать долг стране, которая стала моим новым домом. И с глубокой благодарностью и гордостью помочь Соединённым Штатам завоевать олимпийское золото», — заявила фигуристка.

«Ну отказался и отказался»: Карпин высказался о решении Хайкина сменить гражданство
«Ну отказался и отказался»: Карпин высказался о решении Хайкина сменить гражданство

Ранее российская теннисистка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство. Теперь она будет представлять Узбекистан на международных соревнованиях. В профиле спортсменки на WTA обновился национальный флаг. Российский флаг заменили на узбекский.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar