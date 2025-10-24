Экс-россиянка Ефимова пообещала США олимпийское золото в обмен на американский паспорт

Бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова бьётся за право стать гражданкой США. Она хочет выступить за свою «новую родину» уже на Олимпиаде в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба The Skating Club of Boston, где тренируется 26-летняя спортсменка.

Окончательный состав олимпийской сборной Штатов по фигурному катанию будет определён в январе следующего года после чемпионата страны в Сент-Луисе. Ефимова выступает в паре с мужем Мишей Митрофановым с 2023 года. Из России фигуристка уехала в 2020 году, сменив спортивное гражданство на немецкое. По словам спортсменки, она не может попасть в команду США, так как нужно ждать 20 месяцев для получения американского паспорта. Спортсменка хочет ускорить процесс и добиться исключения из общего правила.

«Попадание в олимпийскую сборную стало бы для меня не только осуществлением мечты, но и прекрасным шансом отдать долг стране, которая стала моим новым домом. И с глубокой благодарностью и гордостью помочь Соединённым Штатам завоевать олимпийское золото», — заявила фигуристка.

Ранее российская теннисистка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство. Теперь она будет представлять Узбекистан на международных соревнованиях. В профиле спортсменки на WTA обновился национальный флаг. Российский флаг заменили на узбекский.