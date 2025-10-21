Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 октября, 23:21

Теннисистка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство на узбекское

Мария Тимофеева. Обложка © Федерация тенниса России

Российская теннисистка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство. Теперь она будет представлять Узбекистан на международных соревнованиях. Об этом сообщили на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В профиле спортсменки на WTA обновился национальный флаг. Российский флаг заменили на узбекский.

Тимофеева родилась в Москве. Сейчас она занимает 146-е место в рейтинге ассоциации. Её наивысшее достижение — 93-е место в апреле 2024 года. Спортсменка выиграла один турнир WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема её лучший результат — выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила о переходе российской гимнастки Яны Лебедевой под флаг Белоруссии. Исполком FIG одобрил смену спортивного гражданства 23-летней спортсменки на заседании в Лаосе.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
