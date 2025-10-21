Теннисистка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство на узбекское

Российская теннисистка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство. Теперь она будет представлять Узбекистан на международных соревнованиях. Об этом сообщили на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В профиле спортсменки на WTA обновился национальный флаг. Российский флаг заменили на узбекский.

Тимофеева родилась в Москве. Сейчас она занимает 146-е место в рейтинге ассоциации. Её наивысшее достижение — 93-е место в апреле 2024 года. Спортсменка выиграла один турнир WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема её лучший результат — выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила о переходе российской гимнастки Яны Лебедевой под флаг Белоруссии. Исполком FIG одобрил смену спортивного гражданства 23-летней спортсменки на заседании в Лаосе.